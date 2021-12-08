Монахиня четыре года собирала деньги на несуществующий детдом: попалась на выдуманном батюшке

Мошенница под видом монахини зарабатывала на обмане людей миллионы гривен.

а суде мошенница долго не признавала свою вину, но впоследствии сдалась и согласилась с обвинением



Об этом сообщает «ТСН.ua».

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В Белой Церкви монахиня собирала деньги для строительства детского дома, которого никогда не существовало. Прихожане жертвовали деньги, оплачивали проведение молитв за здоровье и упокой родственников, думая что все эти средства уйдут на строительство приюта.

Монахиня представлялась «матушкой Еленой из Святопокровского монастыря». Ее разоблачили после того, как она обманным путем выманила у своей знакомой 45 тысяч долларов.

8 ноября злоумышленница узнала о том, что ее знакомая продавщица на рынке одолжила знакомым 250 тысяч долларов. Монахиня предложила ей услуги некого отца Митрофана и специальные молитвы в монастыре, для того чтобы вернуть свой долг. Для такого ритуала понадобилась и десятая часть суммы от одолженных денег, однако монахиня обязывалась их отдать через 40 дней.

Однако впоследствии монахиня заявила продавщице, что деньги которые использовались для ритуала возвращения долга были заработаны нечестно и поэтому обряд завершился неудачей.

Обманутая женщина не теряя надежду передала мошеннице еще 20 тысяч долларов, однако и после этого монахиня не вернула деньги.

Впоследствии жертва мошенницы обратилась в полицию, где выяснилось, что никакого отца Митрофана не существует, как и строящегося детского дома.

Монахиня была вызвана в суд, однако не появлялась там в течении полугода, из-за чего ее задержали и арестовали.

На суде мошенница долго не признавала свою вину, но впоследствии сдалась и согласилась с обвинением. По ее словам, она была бухгалтером в одной из протестантских церквей, а ее бывший муж был там священником.

Монахиню приговорили к 10 годам тюремного заключения с взысканием 1,271 млн грн материального и морального ущерба.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: мошенничество, монахиня