Украинская авиакомпания объявила о готовности продавать билеты за “тысячу Зеленского”

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» стала одним из украинских авиаперевозчиков, которые будут продавать билеты за деньги за вакцинацию.

Пока МАУ выполняет только регулярные рейсы между Киевом и Одессой



Об этом сообщили на сайте компании. Там подчеркнули, что средства можно будет потратить на перелет исключительно собственными внутренними рейсами авиакомпании.

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Сейчас МАУ выполняет регулярные внутренние рейсы между Киевом и Одессой. Но при этом планируется расширение сети маршрутов для предоставления вакцинированным гражданам большего выбора возможностей.

Условия процедуры бронирования авиабилетов с использованием выделенных средств авиакомпания пообещала сообщить после проведения технической интеграции.

Как сообщали Власти, уже более 300 тысяч украинцев оформили виртуальные счета для проекта єПідтримка, чтобы получить тысячу за вакцинацию.

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