Как сделать прививки с фальшивым COVID-сертификатом и не сесть в тюрьму: инструкция

В правительстве рассказали что делать тем, кто хочет вакцинироваться, но уже купил поддельный сертификат о вакцинации.

Участвующие в создании и продаже поддельного документа избежать уголовное ответственности не смогут



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на очередном брифинге по ситуации с COVID-19.

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Министерство здравоохранения работает над алгоритмом действий для тех украинцев, кто хочет вакцинироваться, но уже приобрел поддельный COVID-сертификат. С такой проблемой столкнулись множество украинцев, так как медики не в праве делать им прививку, если они уже внесены в базу.

По словам министра, принципиальным условием для получения дозы вакцины будет признание в покупке поддельного сертификата, а также содействие в раскрытие нарушения. Только в таком случае, человек купивший поддельный сертификат избежит ответственности за использование поддельного медицинского документа.

Ляшко привел пример, как это должно выглядеть на практике:

Владелец поддельного сертификата, который хочет пройти вакцинацию должен

обратиться к своему семейному врачу или в пункт вакцинации.

Медицинский работник обязан будет зафиксировать и изъять поддельный документ после чего вызвать на место правоохранителей.

В полиции по данному факту откроют уголовное производство, в котором купивший поддельный СOVID-документ гражданин будет указан фигурантом.

Чтобы избежать ответственности, фигурант будет обязан подробно рассказать о способе получения поддельного документа и всецело содействовать раскрытию преступления.

Статус «участника уголовного производства» с человека будет снят после ходатайству прокурора через суд.

«Именно соответствующее определение суда является основанием для освобождения от уголовной ответственности лица, которое ранее приобрело документ», – уточнил он.

Министр отметил, что все участвующие в создании и продаже поддельного документа избежать уголовное ответственности не смогут.

Как ранее сообщали Власти, как вакцинироваться, если куплен поддельный COVID-сертификат.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: виктор ляшко, COVID-сертификат, поддельный сертификат