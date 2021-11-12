Россия может прекратить транзит газа через Украину этой зимой
Россия может прекратить физический транзит газа через Украину уже этой зимой, что будет расценено как открытую, ничем не обоснованную агрессию.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
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Он подчеркнул, что вопрос транзита политический, а не экономический.
«Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана», – сказал Макогон.
Поэтому, по его мнению не стоит исключать и прекращение транзита газа через Украину.
“Тогда уже будут сброшены все маски – это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет», – руководитель ГТС.
По его словам, технологически система ГТС может работать и на ресурсах, аккумулированных для прохождения отопительного сезона.
Как сообщали Власти, в начале ноября объемы транзиты российского газа через Украину сократились на треть и могут упасть до нуля.