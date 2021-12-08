Зеленский поговорил с Макроном: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону разблокировку Нормандского формата и другие вопросы.
Об этом в Twitter сообщил Зеленский.
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«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги», – написал глава государства.
По его словам также обсудили обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.
«Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», – добавил Зеленский.
Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие дни провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.