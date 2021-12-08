Зеленский поговорил с Макроном: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону разблокировку Нормандского формата и другие вопросы.

Главной темой разговора был Нормандский формат



Об этом в Twitter сообщил Зеленский.

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«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги», – написал глава государства.

По его словам также обсудили обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

«Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», – добавил Зеленский.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие дни провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Тэги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон