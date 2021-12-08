НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
14:52 10 Декабря 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Зеленский поговорил с Макроном: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону разблокировку Нормандского формата и другие вопросы.

Главной темой разговора был Нормандский формат

Об этом в Twitter сообщил Зеленский.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги», – написал глава государства.

По его словам также обсудили обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

«Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», – добавил Зеленский.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие дни провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.12.2021 07:41
Макрон пообщается с Путиным и Зеленским в ближайшеее время
ТОР
11.10.2021 20:23
Зеленский поговорил с Меркель и Макроном о войне на Донбассе и «нормандском» саммите
ТОР
14.04.2021 04:34
Зеленский летит во Францию на встречу с Макроном
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com