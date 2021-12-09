На Львовщине мужчина убил беременную жену и пытался перерезать себе горло
Во Львовской области муж убил свою беременную жену, после чего попытался совершить самоубийство.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
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Утром 10 декабря в одном из сел Самборского района Львовской области произошло убийство во время конфликта между супругами.
В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил свою беременную жену ножом, после чего попытался совершить самоубийство перерезав себе горло.
Тело 31-летней женщины и 40-летнего мужчины с раной на шее обнаружили прибывшие на вызов полицейские.
Во время произошедшего в доме находилась 10-летняя дочь супругов – она сбежала к бабушке с дедушкой, которые в последствии и вызвали полицию.
Убийца госпитализирован, в полиции открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.
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