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15:33 10 Декабря 2021 Просмотров 86   КомментариевКомментарии

На Львовщине мужчина убил беременную жену и пытался перерезать себе горло

Во Львовской области муж убил свою беременную жену, после чего попытался совершить самоубийство.

Прибывшая на место происшествия полиция

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Утром 10 декабря в одном из сел Самборского района Львовской области произошло убийство во время конфликта между супругами.

В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил свою беременную жену ножом, после чего попытался совершить самоубийство перерезав себе горло.

Тело 31-летней женщины и 40-летнего мужчины с раной на шее обнаружили прибывшие на вызов полицейские.

Во время произошедшего в доме находилась 10-летняя дочь супругов – она сбежала к бабушке с дедушкой, которые в последствии и вызвали полицию.

Правоохранители опрашивают соседей супружеской пары

Убийца госпитализирован, в полиции открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Как ранее сообщали Власти, зарезал и спрятал в диван: на Одессчине мужчина убил собутыльника.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: убийство, Львовская область
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