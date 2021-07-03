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16:22 10 Декабря 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В центре Львова загорелся электровелосипед: тушили пожарные. Видео

Во Львове прямо на ходу вспыхнул электровелосипед.

Через несколько минут пожар был потушен, однако от велосипеда ничего не осталось

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

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Сегодня, 10 декабря во Львове на ул. Дорошенко прямо на ходу вспыхнул электровелосипед. Сидящий в этот момент на велосипеде парень испугался и бросил горящий велосипед на тротуаре.

К моменту приезда на место происшествия спасателей велосипед был полностью охвачен пламенем.

Через несколько минут пожар был потушен, однако от велосипеда ничего не осталось – огонь полностью его уничтожил.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания велосипеда устанавливаются.

Как ранее сообщали Власти, на Львовщине загорелся католический храм: есть пострадавшие.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Львов, пожар, велосипед
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