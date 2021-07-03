В центре Львова загорелся электровелосипед: тушили пожарные. Видео
Во Львове прямо на ходу вспыхнул электровелосипед.
Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Сегодня, 10 декабря во Львове на ул. Дорошенко прямо на ходу вспыхнул электровелосипед. Сидящий в этот момент на велосипеде парень испугался и бросил горящий велосипед на тротуаре.
К моменту приезда на место происшествия спасателей велосипед был полностью охвачен пламенем.
Через несколько минут пожар был потушен, однако от велосипеда ничего не осталось – огонь полностью его уничтожил.
Обстоятельства происшествия и причины возгорания велосипеда устанавливаются.
Как ранее сообщали Власти, на Львовщине загорелся католический храм: есть пострадавшие.