«Сумерки» не врут: ученые подтвердили, что свежая кровь омолаживает
Исследователи надеются, что их открытие поможет разработать методики регенерации мышц людей старшего возраста.
В новом исследовании, проведенном UPMC и университетом Питтсбурга, исследователи выявили важный медиатор молодости в мышцах мышей, открытие, которое может способствовать развитию терапии регенерации мышц для пожилых людей. Ведь с возрастом наши мышцы постепенно становятся меньше, слабее и хуже восстанавливаются после травм.
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Новое исследование демонстрирует, что в крови содержатся внеклеточные везикулы, которые взаимодействуют с клото — «белком долголетия» в клетках мышечной ткани. Когда грызуны стареют, интенсивность обмена информацией между везикулами и клото снижается. Полученные данные являются важным шагом в понимании того, почему способность мышц к регенерации с возрастом снижается.
«Мы очень рады этому исследованию по нескольким причинам», – сказала Фабрисия Амбросио, доктор философии, директор по реабилитации UPMC International и доцент кафедры физической медицины и реабилитации в Pitt. «С одной стороны, это помогает нам понять основную биологию того, как работает регенерация мышц и как она перестает работать с возрастом. Затем, применив эту информацию к следующему шагу, мы можем подумать об использовании внеклеточных везикул в качестве терапевтического средства для противодействия этим возрастным дефектам».
Новое исследование основано на десятилетиях исследований, показывающих, что, когда старым мышам дают кровь от молодых мышей, многие клетки и ткани восстанавливают свои юношеские черты. Но до сих пор было неясно, какие компоненты молодой крови обладают этим омолаживающим действием.
Амбросио и ее команда собрали сыворотку, часть крови, которая остается после удаления клеток крови и факторов свертывания, у молодых мышей и вводили ее пожилым мышам с поврежденными мышцами. Мыши, получавшие сыворотку молодого возраста, показали улучшенную регенерацию мышц и функциональное восстановление по сравнению с мышами, получавшими лечение плацебо.
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