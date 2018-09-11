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02:12 11 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Сумерки» не врут: ученые подтвердили, что свежая кровь омолаживает

Исследователи надеются, что их открытие поможет разработать методики регенерации мышц людей старшего возраста.

Сага

В новом исследовании, проведенном UPMC и университетом Питтсбурга, исследователи выявили важный медиатор молодости в мышцах мышей, открытие, которое может способствовать развитию терапии регенерации мышц для пожилых людей. Ведь с возрастом наши мышцы постепенно становятся меньше, слабее и хуже восстанавливаются после травм.

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Новое исследование демонстрирует, что в крови содержатся внеклеточные везикулы, которые взаимодействуют с клото — «белком долголетия» в клетках мышечной ткани. Когда грызуны стареют, интенсивность обмена информацией между везикулами и клото снижается. Полученные данные являются важным шагом в понимании того, почему способность мышц к регенерации с возрастом снижается.

«Мы очень рады этому исследованию по нескольким причинам», – сказала  Фабрисия Амбросио, доктор философии, директор по реабилитации UPMC International и доцент кафедры физической медицины и реабилитации в Pitt. «С одной стороны, это помогает нам понять основную биологию того, как работает регенерация мышц и как она перестает работать с возрастом. Затем, применив эту информацию к следующему шагу, мы можем подумать об использовании внеклеточных везикул в качестве терапевтического средства для противодействия этим возрастным дефектам».

Новое исследование основано на десятилетиях исследований, показывающих, что, когда старым мышам дают кровь от молодых мышей, многие клетки и ткани восстанавливают свои юношеские черты. Но до сих пор было неясно, какие компоненты молодой крови обладают этим омолаживающим действием.

Амбросио и ее команда собрали сыворотку, часть крови, которая остается после удаления клеток крови и факторов свертывания, у молодых мышей и вводили ее пожилым мышам с поврежденными мышцами. Мыши, получавшие сыворотку молодого возраста, показали улучшенную регенерацию мышц и функциональное восстановление по сравнению с мышами, получавшими лечение плацебо.

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Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: вампиры, Сумерки. Сага, свежая кровь
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