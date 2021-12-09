Превращают в свое озеро: ВМС Украины показали карту российского контроля над Азовским морем

Командование Военно-морских сил Украины заявило, что российский военный флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря.

ВМС Украины заявляют о российских провокациях



Соответствующую карту выложили в Facebook ВМС Украины.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Украинские военные назвали открытой провокацией объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов.

“Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее «озеро», – сказано в сообщении.

Там также отметили, что российский военный штаб издал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.

В этих районах, по заверениям РФ, проводятся военные учения с артиллерийскими стрельбами.

В частности, такие ограничения были введены вблизи портов Мариуполь, Бердянск и Геническ.

Как писали Власти, ФСБ РФ сообщило 9 декабря, что в сторону Керченского пролива движется украинский военный корабль, который не реагирует на требования российских военных изменить курс.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Азовское море, ВМС Украины, ВМФ РФ