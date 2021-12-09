Превращают в свое озеро: ВМС Украины показали карту российского контроля над Азовским морем
Командование Военно-морских сил Украины заявило, что российский военный флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря.
Соответствующую карту выложили в Facebook ВМС Украины.
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Украинские военные назвали открытой провокацией объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов.
“Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее «озеро», – сказано в сообщении.
Там также отметили, что российский военный штаб издал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.
В этих районах, по заверениям РФ, проводятся военные учения с артиллерийскими стрельбами.
В частности, такие ограничения были введены вблизи портов Мариуполь, Бердянск и Геническ.
Как писали Власти, ФСБ РФ сообщило 9 декабря, что в сторону Керченского пролива движется украинский военный корабль, который не реагирует на требования российских военных изменить курс.