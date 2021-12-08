Тысячу за вакцинацию можно будет получить без “Дія”: что уже известно
Вакцинированные украинцы смогут получить выплаты за вакцинацию даже без регистрации в «Дії».
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
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Так, по его словам, после запуска программы выплат за вакцинацию в приложении «Дія», правительство планирует ввести и альтернативный способ получения денежных средств.
«С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении «Дія». Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе – 3 квартал 2022 года – будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают», – заявил Ляшко.
Напомним, чтобы стать участников программы выплат за вакцинацию «єПідтримка» нужно:
- в приложении «Дія» перейти в услугу «єПідтримка»;
- пройти проверку на соответствие указанным критериям;
- открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.
Как ранее сообщали Власти, тысячу гривен полностью вакцинированные украинцы смогут получить не только на виртуальную, но и на реальную банковскую карту.