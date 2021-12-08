Тысячу за вакцинацию можно будет получить без “Дія”: что уже известно

Вакцинированные украинцы смогут получить выплаты за вакцинацию даже без регистрации в «Дії».

Правительство планирует ввести и альтернативный способ получения денежных средств



Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

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Так, по его словам, после запуска программы выплат за вакцинацию в приложении «Дія», правительство планирует ввести и альтернативный способ получения денежных средств.

«С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении «Дія». Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе – 3 квартал 2022 года – будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают», – заявил Ляшко.

Напомним, чтобы стать участников программы выплат за вакцинацию «єПідтримка» нужно:

в приложении «Дія» перейти в услугу «єПідтримка»;

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Как ранее сообщали Власти, тысячу гривен полностью вакцинированные украинцы смогут получить не только на виртуальную, но и на реальную банковскую карту.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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