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22:53 10 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Как Эйфелева башня: в NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида

По данным NASA, «потенциально опасный» астероид размером с Эйфелеву башню выйдет на орбитальную траекторию Земли в субботу, 11 декабря.

Астероид назван в честь греческого бога Нерея.

Об этом сообщает Live Science.

Астероид, впервые обнаруженный в 1982 году и названный 4660 Nereus (в честь греческого бога Нерея), имеет длину 330 метров. Он движется со скоростью 23700 км/ч.

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Nereus на этот раз пролетит на расстоянии примерно в 3,86 млн км от Земли, что в десять раз больше расстояния между Землей и Луной. Но, по космическим меркам, это буквально «рукой подать», отмечает издание.

NASA прогнозирует, что  Nereus совершит следующие сближения с Землей в марте 2031 года и в ноябре 2050 года. А в февраля 2060 года он вообще может приблизиться к Земле на расстояние примерно 1,2 млн км.

Ранее Власти писали, что рядом с Землей пролетел астероид-невидимка и напугал ученых.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: NASA, астероид
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