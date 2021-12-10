В Киеве перевернулась скорая, пострадали медики

В Киеве на Подоле в результате столкновения с легковым автомобилем перевернулось и упало на бок авто скорой помощи, два медработника пострадали.

Скорая столкнулась с "Шевроле"



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева. Инцидент произошел вечером 10 декабря на улице Константиновской, что в Подольском районе Киева.

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По информации правоохранителей, автомобиль “Шевроле” не предоставил преимущество в движении скорой, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате столкновения спецтранспорт опрокинулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения.

На месте происшествия полицейские провели необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщали Власти, в Одессе в автомобиль скорой помощи, направлявшийся на вызов, на перекрестке врезался внедорожник. От удара скорая перевернулась на бок.

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