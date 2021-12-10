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09:05 11 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин заверил Байдена, что Россия не будет продолжать эскалацию, – Зеленский

Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что глава РФ Владимир Путин заверил его, что не будет продолжать эскалацию на границах.

Зеленский рассказал о заверениях Путина со слов Байдена

О словах Байдена сообщил сам Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на канале 1+1.

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«Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства”, – сказал президент.

Он также назвал это небольшим и не конечным, но все же очень важным результатом.

“О компромиссах мы никаких не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ», – уточнил Зеленский.

Как сообщали Власти, президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонные переговоры, длившиеся полтора часа.

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Тэги: Россия, Джо Байден, Владимир Путин
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