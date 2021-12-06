В США “Омикрон” поражает полностью вакцинированных

43 человека, заразившихся новым штаммом коронавируса в США, были полностью вакцинированы, а треть из них даже получила бустерную дозу.

Новый штамм был обнаружен в ходе тестирования в 22 штатах США.



Об этом передает Reuters.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что из 43 человек, заразившихся новым штаммом, 34 были полностью вакцинированы. 14 из них даже сделали третью прививку, правда, пятеро заразились менее чем через 14 дней после бустерной дозы, то есть до того, как сработала защита.

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Хотя этих данных недостаточно, они усиливают растущую обеспокоенность по поводу того, что имеющиеся вакцины против COVID-19 меньше защищают от нового штамма коронавируса, отмечает агентство.

«Омикрон» был обнаружен в ходе тестирования в 22 штатах США. Среди заболевших 25 человек – люди в возрасте от 18 до 39 лет, 14 – ездили за границу. Шестеро ранее переболели COVID-19.

В отчете говорится, что у большинства из заболевших легкие симптомы – кашель, насморк, усталость. Один человек был госпитализирован на два дня. Реже сообщалось о других симптомах, включая тошноту, рвоту, одышку, затрудненное дыхание, диарею, потерю вкуса и запаха.

Ранее Власти писали, что главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что новый штамм, вопреки прогнозам, не является чем-то очень серьезным. Хотя окончательные выводы делать рано.

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Тэги: США, вакцинация, штамм омикрон