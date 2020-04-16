Норвежец Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам

В пятницу, 10 декабря, Магнус Карлсен выиграл 11-ю партию матча за мировую шахматную корону у Яна Непомнящего и обеспечил себе итоговую победу.

Матч проходил в Дубае и стартовал 27 ноября.



Об этом сообщает Радио Свобода.

Первые пять партий завершились вничью, в шестой Карлсен взял верх. Также он выиграл восьмую и девятые партии.

После последней победы Карлсен набрал в матче 7,5 балла, у Непомнящего – 3,5. Таким образом, 31-летний норвежец защитил титул чемпиона мира.

Карлсен – 16-й чемпион мира по шахматам.

Его ровесник Непомнящий – двукратный чемпион России, чемпион Европы. В матче за звание чемпиона мира он играл в качестве победителя турнира претендентов.

Ранее Власти писали, что болельщики назвали Карлсена величайшим шахматистом в истории.

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