Норвежец Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
В пятницу, 10 декабря, Магнус Карлсен выиграл 11-ю партию матча за мировую шахматную корону у Яна Непомнящего и обеспечил себе итоговую победу.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Первые пять партий завершились вничью, в шестой Карлсен взял верх. Также он выиграл восьмую и девятые партии.
После последней победы Карлсен набрал в матче 7,5 балла, у Непомнящего – 3,5. Таким образом, 31-летний норвежец защитил титул чемпиона мира.
Карлсен – 16-й чемпион мира по шахматам.
Его ровесник Непомнящий – двукратный чемпион России, чемпион Европы. В матче за звание чемпиона мира он играл в качестве победителя турнира претендентов.
Ранее Власти писали, что болельщики назвали Карлсена величайшим шахматистом в истории.