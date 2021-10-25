Всемирный банк выделит на помощь Афганистану почти $300 млн

Из-за критической ситуации в экономике Афганистана Всемирный банк выделит на помощь государству в размере $280 млн.

Деньги пойдут на обеспечение афганцев продуктами питания, а также медицинской помощи



Об этом сообщает «Le Figaro».

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До конца года Всемирный банк переведет из Целевого фонда восстановления Афганистана (ARTF) $280 млн на продовольственной программы, которые обеспечат помощь афганцам.

Из этой суммы ЮНИСЕФ ​​получит $100 млн, которые пойдут на предоставление 12,5 миллионам афганцам базовых и основных медицинских услуг. Остальные $180 млн получит WFP, который, по расчетам Всемирного банка, сможет обеспечить 2,7 миллионам человек продовольствием, а также почти 840 000 матерей и детей необходимым питанием.

«Это решение является первым шагом к перераспределению средств из портфеля ARTF для оказания гуманитарной помощи афганскому народу в это критическое время», — сказано в заявлении Всемирного Банка.

Как ранее сообщали Власти, Афганистан ожидает финансовый коллапс.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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