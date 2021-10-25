Всемирный банк выделит на помощь Афганистану почти $300 млн
Из-за критической ситуации в экономике Афганистана Всемирный банк выделит на помощь государству в размере $280 млн.
Об этом сообщает «Le Figaro».
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До конца года Всемирный банк переведет из Целевого фонда восстановления Афганистана (ARTF) $280 млн на продовольственной программы, которые обеспечат помощь афганцам.
Из этой суммы ЮНИСЕФ получит $100 млн, которые пойдут на предоставление 12,5 миллионам афганцам базовых и основных медицинских услуг. Остальные $180 млн получит WFP, который, по расчетам Всемирного банка, сможет обеспечить 2,7 миллионам человек продовольствием, а также почти 840 000 матерей и детей необходимым питанием.
«Это решение является первым шагом к перераспределению средств из портфеля ARTF для оказания гуманитарной помощи афганскому народу в это критическое время», — сказано в заявлении Всемирного Банка.
Как ранее сообщали Власти, Афганистан ожидает финансовый коллапс.