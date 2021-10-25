НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
12:59 11 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Всемирный банк выделит на помощь Афганистану почти $300 млн

Из-за критической ситуации в экономике Афганистана Всемирный банк выделит на помощь государству в размере $280 млн.

Деньги пойдут на обеспечение афганцев продуктами питания, а также медицинской помощи

Об этом сообщает «Le Figaro».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

До конца года Всемирный банк переведет из Целевого фонда восстановления Афганистана (ARTF) $280 млн на продовольственной программы, которые обеспечат помощь афганцам.

Из этой суммы ЮНИСЕФ ​​получит $100 млн, которые пойдут на предоставление 12,5 миллионам афганцам базовых и основных медицинских услуг. Остальные $180 млн получит WFP, который, по расчетам Всемирного банка, сможет обеспечить 2,7 миллионам человек продовольствием, а также почти 840 000 матерей и детей необходимым питанием.

«Это решение является первым шагом к перераспределению средств из портфеля ARTF для оказания гуманитарной помощи афганскому народу в это критическое время», — сказано в заявлении Всемирного Банка.

Как ранее сообщали Власти, Афганистан ожидает финансовый коллапс.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: всемирный банк, помощь, аганистан
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.10.2021 13:59
Украина получила второй и последний транш в 600 млн евро от Евросоюза
ТОР
24.10.2021 16:30
Польша просит Беларусь принять гуманитарную помощь для нелегальных мигрантов
ТОР
24.10.2021 15:30
Германия подарила Украине более миллиона доз вакцины от COVID-19
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь

09:51 Мир

В Киеве здание мэрии подсветили цветами флага ЛГБТ

07:04 Украина

«Сумерки» не врут: ученые подтвердили, что свежая кровь омолаживает

02:12 Мир

Думал, что умру: в центре Сингапура на мужчину напала стая выдр

00:27 Мир

Как Эйфелева башня: в NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида

22:53 Мир

Россия пригрозила США столкновениями из-за отсутствия гарантий безопасности

16:25 Мир

Тысячу за вакцинацию можно получить на реальную карту: что нужно

15:23 Украина

Как сделать прививки с фальшивым COVID-сертификатом и не сесть в тюрьму: инструкция

14:21 Украина

Более 300 тыс украинцев уже оформили виртуальные карты для получения тысячи за вакцинацию

12:40 Украина

В центре Нью-Йорка бездомный сжег 15-метровую рождественскую елку

10:46 Мир

В Японии создали маски, которые сигнализируют о заражении COVID-19

01:19 Мир

Новости | NetGameSlots.com