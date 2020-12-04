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13:13 11 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Украину не пустили гражданина Узбекистана в одежде с гербом РФ

Украинские пограничники отказали во въезде мужчине в одежде с российской символикой.

Документы узбекистанца

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В киевском аэропорту Борисполь пограничники не пропустили в страну гражданина Узбекистана, который был одет в одежду с российской символикой – флагом и гербом РФ.

Пограничники пригласили «туриста» в служебное помещение для проведения тщательной проверки. По словам гражданина Узбекистана, он приехал в Украину для того, чтобы купить трактор для своего бизнеса, однако так и не смог рассказать ни о своей ферме, ни о том у кого и какой трактор он хочет приобрести.

Кроме того, у прибывшего гражданина не было с собой денежных средств, на которые он мог бы осуществить покупку. Пограничники отметили, что у узбекистанца даже не было денег на отель, но было много багажа, что свидетельствовало о его планах остаться в Украине дольше заявленного срока.

Впоследствии мужчина осознал, что оделся не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами. Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу – он вылетел в Ташкент обратным рейсом.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский отправил петицию о запрете россиянам въезда в Украину в СНБО и СБУ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, граница, борисполь, пограничиники
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