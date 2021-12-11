Временно отстранен от должности: в МВД прокомментировали скандал с Гогилашвили

Министр МВД пообещал лично разобраться в инциденте и принять соответствующие меры.

На время проведения разбирательства Александр Гогилашвили временно отстранен от занимаемой должности



Об этом Министр внутренних дел Денис Монастырский написал у себя в Facebook.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, в своей публикации он сообщил, что в правительстве уже занимаются расследованием инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра МВД Александра Гогилашвили.

На время проведения разбирательства Александр Гогилашвили временно отстранен от занимаемой должности. Соответствующие документы уже подписаны и переданы Кабмину.

«Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы», – написал Монастырский на своей странице в Facebook.

Монастырский отметил, что лично изучит детали и обстоятельства произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.

Как ранее сообщали Власти, замминистра МВД устроил скандал с полицией при въезде в Донецкую область.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: скандал, МВД, монастырский, Александр Гогилашвили