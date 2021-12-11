Временно отстранен от должности: в МВД прокомментировали скандал с Гогилашвили
Министр МВД пообещал лично разобраться в инциденте и принять соответствующие меры.
Об этом Министр внутренних дел Денис Монастырский написал у себя в Facebook.
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Так, в своей публикации он сообщил, что в правительстве уже занимаются расследованием инцидента на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра МВД Александра Гогилашвили.
На время проведения разбирательства Александр Гогилашвили временно отстранен от занимаемой должности. Соответствующие документы уже подписаны и переданы Кабмину.
«Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы», – написал Монастырский на своей странице в Facebook.
Монастырский отметил, что лично изучит детали и обстоятельства произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.
Как ранее сообщали Власти, замминистра МВД устроил скандал с полицией при въезде в Донецкую область.