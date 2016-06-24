Сицилийский священник сказал детям, что Санта-Клауса не существует

Епископ из Ното Антонио Стальяно во время религиозного фестиваля рассказал детям, что Санта-Клауса не существует.

Епископ из Ното Антонио Стальяно.



Об этом сообщает CNN.

«Санта-Клауса не существует. А красный цвет костюма, который он носит, был выбран Coca-Cola исключительно в рекламных целях», – сказал епископ детям, напомнив, что праобразом Санта-Клауса стал святой Николай, которого преследовали за веру.

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После этого родители пожаловались, что епископ Стальяно разрушает семейные традиции.

Католической епархии на Сицилии пришлось публично извиняться, сообщает газета The Guardian.

Директор по связям с общественностью епархии Алессандро Паолино сказал, что епископ Стальяно всего лишь пытался подчеркнуть истинное значение Рождества и напомнить историю святого Николая.

Правда, он тоже отметил, образ Санта-Клаус в наше время зачастую «ассоциируется с потребительством, желанием владеть, покупать, покупать и покупать».

Ранее Власти писали, что в Великобритании благотворительная организация выпустила видеоролик о Санта-Клаусе, который заболел коронавирусом. Но его раскритиковали родители и видео пришлось удалить.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Италия, католическая церковь, санта-клаус