Сицилийский священник сказал детям, что Санта-Клауса не существует
Епископ из Ното Антонио Стальяно во время религиозного фестиваля рассказал детям, что Санта-Клауса не существует.
Об этом сообщает CNN.
«Санта-Клауса не существует. А красный цвет костюма, который он носит, был выбран Coca-Cola исключительно в рекламных целях», – сказал епископ детям, напомнив, что праобразом Санта-Клауса стал святой Николай, которого преследовали за веру.
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После этого родители пожаловались, что епископ Стальяно разрушает семейные традиции.
Католической епархии на Сицилии пришлось публично извиняться, сообщает газета The Guardian.
Директор по связям с общественностью епархии Алессандро Паолино сказал, что епископ Стальяно всего лишь пытался подчеркнуть истинное значение Рождества и напомнить историю святого Николая.
Правда, он тоже отметил, образ Санта-Клаус в наше время зачастую «ассоциируется с потребительством, желанием владеть, покупать, покупать и покупать».
Ранее Власти писали, что в Великобритании благотворительная организация выпустила видеоролик о Санта-Клаусе, который заболел коронавирусом. Но его раскритиковали родители и видео пришлось удалить.