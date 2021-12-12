На Сицилии из-за взрыва газа рухнул многоэтажный дом

По меньшей мере, один человек погиб, еще девять пропали без вести после взрыва в пятиэтажном доме в городе Равануза.

Взрыв прогремел вечером в субботу, 11 декабря.



Об этом сообщает CNN.

В результате взрыва одно здание обрушилось, еще два сильно пострадали.

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Власти заявили, что взрыв, скорее всего, был вызван утечкой газа.

«Газ скопился либо под землей, либо в закрытом помещении», – заявил командир пожарной команды Джузеппе Мерендино.

Он пообещал в ближайшие несколько дней провести «более детальное расследование» и добавил, что «такой взрыв – исключительное событие».

Ранее Власти писали, что в России за одну неделю было три взрыва газа в жилых домах.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Италия, обрушение дома, взрыв газа