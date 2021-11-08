На Николаевщине столкнулось два грузовика – есть погибший
В Николаевской области в результате серьезного ДТП погиб мужчина.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
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Утром 12 декабря на трассе Н-11 «Николаев-Днепр» недалеко от пгт. Козанка произошло смертельное ДТП. 45-летний водитель грузовика «DAF» не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине дороги таким же грузовиком «DAF».
В результате столкновения погиб 57-летний водитель грузовика, стоявшего на обочине. В этот момент он ремонтировал свое авто.
Другого водителя с травмами разной степени тяжести доставили местную больницу.
В полиции открыли уголовное дело по факту произошедшего. Виновник ДТП может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети.