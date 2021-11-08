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15:46 12 Декабря 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

На Николаевщине столкнулось два грузовика – есть погибший

В Николаевской области в результате серьезного ДТП погиб мужчина.

В результате столкновения оба авто получили серьезные механические повреждения

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

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Утром 12 декабря на трассе Н-11 «Николаев-Днепр» недалеко от пгт. Козанка произошло смертельное ДТП. 45-летний водитель грузовика «DAF» не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине дороги таким же грузовиком «DAF».

В результате столкновения погиб 57-летний водитель грузовика, стоявшего на обочине. В этот момент он ремонтировал свое авто.

Другого водителя с травмами разной степени тяжести доставили местную больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП

В полиции открыли уголовное дело по факту произошедшего. Виновник ДТП может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, жертва, Николаевская область
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В Николаевской области произошло смертельное ДТП, погибли дети
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