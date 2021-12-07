Главная » Украина » Общество
16:25 12 Декабря 2021 302 Комментарии
В «красной» карантинной зоне остаются 10 областей
В Украине продолжает стабилизироваться эпидемиологическая ситуация.
В оранжевой находятся Донецкая и Закарпатская области
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, по состоянию на 12 декабря в «красной» карантинной зоне находятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В желтой зоне – Киев и 12 областей: Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая.
В оранжевой находятся Донецкая и Закарпатская области.
Как ранее сообщали Власти, на следующей неделе из “красной зоны” может выйти девять областей Украины.
Тэги: карантин, коронавирус, красная зона
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВо Франции закрывают ночные клубы и вводят масочный режим в школах
07.12.2021 11:14
ТОРВ Минздраве назвали две области, которые выйдут из “красной” зоны
22.11.2021 13:07
ТОРНа Закарпатье объявили красную зону карантина
06.03.2021 12:03