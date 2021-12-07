В «красной» карантинной зоне остаются 10 областей

В Украине продолжает стабилизироваться эпидемиологическая ситуация.

В оранжевой находятся Донецкая и Закарпатская области



Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, по состоянию на 12 декабря в «красной» карантинной зоне находятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В желтой зоне – Киев и 12 областей: Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая.

В оранжевой находятся Донецкая и Закарпатская области.

Как ранее сообщали Власти, на следующей неделе из “красной зоны” может выйти девять областей Украины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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