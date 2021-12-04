Путин и Байден проведут новые переговоры

В Кремле анонсировали новые переговоры между президентами США и России.

Переговоры состоятся когда доверенные представители лидеров обеих стран завершат свою работу



Об этом сообщает «Россия 1″.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в ближайшем будущем президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин проведут повторные переговоры.

По словам Пескова, переговоры состоятся когда доверенные представители лидеров обеих стран завершат свою работу.

«Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что о личной встрече между президентами речи пока не идет.

«А очная встреча – это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано», — сообщил Песков.

Как ранее сообщали Власти, Байден и Путин проговорили 2 часа и 5 минут: общались «жестко один на один».

После переговоров с Путиным, президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что глава РФ Владимир Путин обещал не продолжать эскалацию на границах.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Путин, США, переговоры, байден, рф