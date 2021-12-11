В центре Киева часть улицы провалилась под землю: движение транспорта изменили

Из-за повреждения водопровода и последующего провала асфальта на бульваре Тараса Шевченко движение в направлении улицы Крещатик перекрыто, временно изменены маршруты общественного транспорта.

асфальт провалился на бульваре Шевченко



Об этом сообщили на сайте КГГА. Инцидент произошел вечером 12 декабря.

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В сообщении указано, что пострадавших и травмированных нет. Движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто.

Работники дорожной службы огородили место провала, а специалисты «Киеводоканала» уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работы планируется к утру понедельника, 13 декабря.

В связи с ограничением временно изменены и маршруты общественного транспорта.

Так, задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко по причине провала асфальта.

Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской.

Движение автобусов №114, 118 организовано через ул. Пушкинскую.

Ранее Власти писали, что в Киеве под асфальт провалилась бетономешалка.

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