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06:20 13 Декабря 2021 Просмотров 89   КомментариевКомментарии

На Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми: двое погибших, водитель скрылся

На Закарпатье возле села Вилок, что неподалеку от Виноградова, автомобиль «Mercedes Sprinter» столкнулся с гужевой подводой, на которой находилось 8 человек.

Инцидент произошел около 18:15

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области. Инцидент произошел 11 декабря около 18:15.

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Правоохранители отметили, что подвода двигалась без световозвращателей.

В результате столкновения на месте погибли два ее пассажира: 30-летний житель села Подвиноградов и 34-летняя жительница села Вары. Еще четыре человека с травмами госпитализировали в больницу.

Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, а его водитель сразу скрылся с места аварии.

Пока его поисками занимаются правоохранители. Следователи по факту аварии внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких человек. Согласно санкции статьи виновному грозит до 10 лет лишения свободы.

Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся

Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся

Как сообщали Власти, на Николаевщине столкнулось два грузовика, один человек погиб.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Закарпатье
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