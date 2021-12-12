На Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми: двое погибших, водитель скрылся

На Закарпатье возле села Вилок, что неподалеку от Виноградова, автомобиль «Mercedes Sprinter» столкнулся с гужевой подводой, на которой находилось 8 человек.

Инцидент произошел около 18:15



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области. Инцидент произошел 11 декабря около 18:15.

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Правоохранители отметили, что подвода двигалась без световозвращателей.

В результате столкновения на месте погибли два ее пассажира: 30-летний житель села Подвиноградов и 34-летняя жительница села Вары. Еще четыре человека с травмами госпитализировали в больницу.

Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, а его водитель сразу скрылся с места аварии.

Пока его поисками занимаются правоохранители. Следователи по факту аварии внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких человек. Согласно санкции статьи виновному грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали Власти, на Николаевщине столкнулось два грузовика, один человек погиб.

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Тэги: дтп, Закарпатье