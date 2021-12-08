Путин пожаловался, что Украина не вернула России активы бывшего СССР

Несколько республик бывшего СССР, в частности, Украина, до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, хотя должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга.

Путин пожаловался на некоторые бывшие республики СССР



Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина. свою позицию он озвучил в фильме «Россия. Новейшая история», который вышел на телеканале «Россия 1″ (ВГТРК).

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По словам главы РФ, в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза за все бывшие союзные республики в расчете на то, что они передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза.

“Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», – сказал Путин.

Он добавил, что некоторые страны, где находились активы бывших республик, которые якобы нужно вернуть России, отказались сотрудничать с Москвой.

“Нам говорили: «Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы», – пояснил президент РФ.

Как сообщали Власти, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала, что президент России Владимир Путин хочет захватить Украину, чтобы войти в историю, возродив Советский Союз.

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Тэги: СССР, Владимир Путин