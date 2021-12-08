НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
08:11 13 Декабря 2021 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Путин пожаловался, что Украина не вернула России активы бывшего СССР

Несколько республик бывшего СССР, в частности, Украина, до сих пор не передали России зарубежную собственность Советского Союза, хотя должны были сделать в обмен на погашение Россией их внешнего долга.

Путин пожаловался на некоторые бывшие республики СССР

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина. свою позицию он озвучил в фильме «Россия. Новейшая история», который вышел на телеканале «Россия 1″ (ВГТРК).

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам главы РФ, в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза за все бывшие союзные республики в расчете на то, что они передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза.

“Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», – сказал Путин.

Он добавил, что некоторые страны, где находились активы бывших республик, которые якобы нужно вернуть России, отказались сотрудничать с Москвой.

“Нам говорили: «Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы», – пояснил президент РФ.

Как сообщали Власти, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала, что президент России Владимир Путин хочет захватить Украину, чтобы войти в историю, возродив Советский Союз.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: СССР, Владимир Путин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.12.2021 09:26
Путину нужна Украина, чтобы возродить Советский Союз, – Белый дом
ТОР
23.09.2016 14:28
Путин обвинил КПСС в развале Советского союза
ТОР
10.04.2014 10:34
Владимир Путин – нелегитимный президент России
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом

10:17 Мир

В Украине сократилась «желтая» зона карантина, а выросла «оранжевая»

09:30 Украина

В женском монастыре под Москвой прогремел взрыв: ранены несколько детей

09:13 Мир

Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми

08:50 Мир

Жена Гогилашвили работает в одном кабинете с Зеленским, но зарплату получает в «Квартале 95″

07:11 Украина

На Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми: двое погибших, водитель скрылся

06:20 Украина

В центре Киева часть улицы провалилась под землю: движение транспорта изменили

18:01 Украина

Уходил от полицейских: в Луцке подросток въехал в толпу людей. Видео

16:46 Украина

В «красной» карантинной зоне остаются 10 областей

16:25 Украина

На американский штат Кентукки обрушился торнадо: погибло около сотни человек

18:07 Мир

На границе между Сирией и Турцией нашли новое месторождение нефти

15:50 Мир

Новости | NetGameSlots.com