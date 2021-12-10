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Главная » Украина » Общество
08:55 13 Декабря 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Заболеваемость COVID-19 в Украине существенно снизилась

За минувшие сутки по данным на утро 13 декабря коронавирус обнаружили у 4073 украинцев, умерли от болезни 188 человек.

В Украине за минувшие сутки подтвердили чуть более 4 тыс новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 377 детей и 37 медицинских работников.

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Лидером по количеству новых случаев снова стал Киев – 570, за ним идут Одесская область – 394, Волынская – 310, Днепропетровская – 283 и Николаевская – 236.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 570;

  • Винницкая область – 120;

  • Волынская область – 310;

  • Днепропетровская область – 283;

  • Донецкая область – 107;

  • Житомирская область – 189;

  • Закарпатская область – 111;

  • Запорожская область – 130;

  • Ивано-Франковская область – 146;

  • Киевская область – 160;

  • Кировоградская область – 125;

  • Луганская область – 4;

  • Львовская область – 186;

  • Николаевская область – 236;

  • Одесская область – 394;

  • Полтавская область – 201;

  • Ривненская область – 57;

  • Сумская область – 76;

  • Тернопольская область – 107;

  • Харьковская область – 140;

  • Херсонская область – 21;

  • Хмельницкая область – 86;

  • Черкасская область – 225;

  • Черновицкая область – 61;

  • Черниговская область – 28.

Как сообщали Власти, в Украине «красной» карантинной зоне остаются 10 областей.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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