Заболеваемость COVID-19 в Украине существенно снизилась

За минувшие сутки по данным на утро 13 декабря коронавирус обнаружили у 4073 украинцев, умерли от болезни 188 человек.

В Украине за минувшие сутки подтвердили чуть более 4 тыс новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 377 детей и 37 медицинских работников.

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Лидером по количеству новых случаев снова стал Киев – 570, за ним идут Одесская область – 394, Волынская – 310, Днепропетровская – 283 и Николаевская – 236.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ривненская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28.

Как сообщали Власти, в Украине «красной» карантинной зоне остаются 10 областей.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19