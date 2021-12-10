Заболеваемость COVID-19 в Украине существенно снизилась
За минувшие сутки по данным на утро 13 декабря коронавирус обнаружили у 4073 украинцев, умерли от болезни 188 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 377 детей и 37 медицинских работников.
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Лидером по количеству новых случаев снова стал Киев – 570, за ним идут Одесская область – 394, Волынская – 310, Днепропетровская – 283 и Николаевская – 236.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 570;
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Винницкая область – 120;
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Волынская область – 310;
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Днепропетровская область – 283;
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Донецкая область – 107;
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Житомирская область – 189;
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Закарпатская область – 111;
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Запорожская область – 130;
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Ивано-Франковская область – 146;
-
Киевская область – 160;
-
Кировоградская область – 125;
-
Луганская область – 4;
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Львовская область – 186;
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Николаевская область – 236;
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Одесская область – 394;
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Полтавская область – 201;
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Ривненская область – 57;
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Сумская область – 76;
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Тернопольская область – 107;
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Харьковская область – 140;
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Херсонская область – 21;
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Хмельницкая область – 86;
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Черкасская область – 225;
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Черновицкая область – 61;
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Черниговская область – 28.
Как сообщали Власти, в Украине «красной» карантинной зоне остаются 10 областей.