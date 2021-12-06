“Омикрон” заразнее “Дельты”, но переносится легче, – ВОЗ
По предварительным данным, новый штамм коронавируса более заразный и не поддается воздействию вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы заболевания.
Об этом сообщает France 24 со ссылкой на информационный обзор Всемирной организации здравоохранения.
К настоящему моменту случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в 63 странах. В ЮАР это привело к новой волне эпидемии, число зараженных за несколько недель выросло в несколько раз.
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При этом отмечается, что большинство заболевших испытывают только легкие симптомы, схожие с обычной простудой.
По-прежнему не подтверждено ни одной смерти пациента, заразившегося «Омикроном».
В то же время в ВОЗ подчеркнули, что «Омикрон» снижает эффективность уже имеющихся вакцин против коронавируса.
Учитывая текущие данные, вполне вероятно, что «Омикрон» вытеснит штамм «Дельта», отмечают в ВОЗ.
Ранее Власти писали, что в США «Омикрон» поражает полностью вакцинированных.