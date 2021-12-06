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09:21 13 Декабря 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

“Омикрон” заразнее “Дельты”, но переносится легче, – ВОЗ

По предварительным данным, новый штамм коронавируса более заразный и не поддается воздействию вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы заболевания.

Против нового штамма коронавируса существующие вакцины, по всей видимости, менее эффективны.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на информационный обзор Всемирной организации здравоохранения.

К настоящему моменту случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в 63 странах. В ЮАР это привело к новой волне эпидемии, число зараженных за несколько недель выросло в несколько раз.

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При этом отмечается, что большинство заболевших испытывают только легкие симптомы, схожие с обычной простудой.

По-прежнему не подтверждено ни одной смерти пациента, заразившегося «Омикроном».

В то же время в ВОЗ подчеркнули, что «Омикрон» снижает эффективность уже имеющихся вакцин против коронавируса.

Учитывая текущие данные, вполне вероятно, что «Омикрон» вытеснит штамм «Дельта», отмечают в ВОЗ.

Ранее Власти писали, что в США «Омикрон» поражает полностью вакцинированных.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: коронавирус, штамм дельта, штамм омикрон
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