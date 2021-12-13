Ляшко анонсировал выход еще двух областей из “красной” зоны

В Украине продолжает улучшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

В МОЗ уже передали соответствующее представление Кабинету министров для рассмотрения этого вопроса



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге МОЗ.

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Так, по словам министра, в Украине уже 5 недель подряд наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости COVID-19.

Согласно данным МОЗ, наибольшее количество заболевших наблюдалось в период с 1 по 7 ноября. За эту неделю коронавирусом заболело 152 263 украинцев.

В сравнении с декабрем, за минувшую неделю было зарегистрировано 61 210 новых случаев заболевания COVDI-19.

Таким образом, улучшающиеся показатели позволяют правительству вывести из «красной» карантинной зоны еще две области – Винницкую и Хмельницкую.

В МОЗ уже передали соответствующее представление Кабинету министров для рассмотрения этого вопроса.

Министр также отметил, что в настоящее время на красном уровне эпидемической опасности находятся еще 10 областей.

Как ранее сообщали Власти, в «красной» карантинной зоне остаются 10 областей.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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