Ляшко анонсировал выход еще двух областей из “красной” зоны
В Украине продолжает улучшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге МОЗ.
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Так, по словам министра, в Украине уже 5 недель подряд наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости COVID-19.
Согласно данным МОЗ, наибольшее количество заболевших наблюдалось в период с 1 по 7 ноября. За эту неделю коронавирусом заболело 152 263 украинцев.
В сравнении с декабрем, за минувшую неделю было зарегистрировано 61 210 новых случаев заболевания COVDI-19.
Таким образом, улучшающиеся показатели позволяют правительству вывести из «красной» карантинной зоны еще две области – Винницкую и Хмельницкую.
В МОЗ уже передали соответствующее представление Кабинету министров для рассмотрения этого вопроса.
Министр также отметил, что в настоящее время на красном уровне эпидемической опасности находятся еще 10 областей.
Как ранее сообщали Власти, в «красной» карантинной зоне остаются 10 областей.