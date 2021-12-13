В Эквадоре перевернулся автобус: погибло 18 человек

В Эквадоре в кантоне Сукуа автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся, в результате погибло 18 человек, 25 получили ранения.

Автобус съехал с дороги и врезался в опоры ЛЭП



Об этом сообщило El Diario. Автобус направлялся из Макаса в Лоху.

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По предварительным данным, водитель не справился с управлением, поэтому транспортное средство съехало с дороги, врезалось в две опоры линии электропередач и перевернулось.

В результате ДТП погибли 18 человек. Еще 25 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

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