НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
11:56 13 Декабря 2021 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

В Эквадоре перевернулся автобус: погибло 18 человек

В Эквадоре в кантоне Сукуа автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся, в результате погибло 18 человек, 25 получили ранения.

Автобус съехал с дороги и врезался в опоры ЛЭП

Об этом сообщило El Diario. Автобус направлялся из Макаса в Лоху.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, поэтому транспортное средство съехало с дороги, врезалось в две опоры линии электропередач и перевернулось.

В результате ДТП погибли 18 человек. Еще 25 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Среди пострадавших есть дети

Среди пострадавших есть дети

Как сообщали Власти, под Харьковом автобус с пассажирами вылетел в кювет, водителя доставали специнструментом

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Эквадор
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.12.2021 06:20
На Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми: двое погибших, водитель скрылся
ТОР
12.12.2021 16:46
Уходил от полицейских: в Луцке подросток въехал в толпу людей. Видео
ТОР
12.12.2021 15:46
На Николаевщине столкнулось два грузовика – есть погибший
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Кремле высказались о предложенном Зеленским референдуме по Донбассу

14:25 Мир

В двух областях Украины ситуация с COVID-19 ухудшается

13:38 Украина

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 декабря

11:20 Мир

Путин пожаловался на распад СССР и рассказал, как работал таксистом

10:17 Мир

В женском монастыре под Москвой прогремел взрыв: ранены несколько детей

09:13 Мир

Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми

08:50 Мир

Жена Гогилашвили работает в одном кабинете с Зеленским, но зарплату получает в «Квартале 95″

07:11 Украина

На Закарпатье микроавтобус влетел в гужевую подводу с людьми: двое погибших, водитель скрылся

06:20 Украина

В центре Киева часть улицы провалилась под землю: движение транспорта изменили

18:01 Украина

В «красной» карантинной зоне остаются 10 областей

16:25 Украина

На американский штат Кентукки обрушился торнадо: погибло около сотни человек

18:07 Мир

Новости | NetGameSlots.com