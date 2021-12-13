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11:56 13 Декабря 2021 45 Комментарии
В Эквадоре перевернулся автобус: погибло 18 человек
В Эквадоре в кантоне Сукуа автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся, в результате погибло 18 человек, 25 получили ранения.
Автобус съехал с дороги и врезался в опоры ЛЭП
Об этом сообщило El Diario. Автобус направлялся из Макаса в Лоху.
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением, поэтому транспортное средство съехало с дороги, врезалось в две опоры линии электропередач и перевернулось.
В результате ДТП погибли 18 человек. Еще 25 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.
Как сообщали Власти, под Харьковом автобус с пассажирами вылетел в кювет, водителя доставали специнструментом
Тэги: дтп, Эквадор
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