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13:28 13 Декабря 2021 Просмотров 120   КомментариевКомментарии

Мягкий ноябрь в середине декабря: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

В середине декабря в Украине будет относительно теплая и мягкая погода.

В большинстве областей температура будет колебаться около 0 °С, а также выпадет снег, местами его будет особенно много

Об этом сообщает «Meteoprog.org».

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Ближайшую неделю Украину ожидает относительно хорошие погодные условия. Середина декабря будет напоминать скорей классический ноябрь.

В большинстве областей температура будет колебаться около 0 °С, а также выпадет снег, местами его будет особенно много.

На территории правобережной Украины будет наблюдаться слоистая и слоисто-кучевая облачность, а также сложатся благоприятные условия для туманов. Также ожидаются садки в виде дождя, снега и мокрого снега, возможен гололед.

В первой половине недели на погоду в левобережной части Украины будет влиять мощный азиатский антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается. На остальной территории страны сохранится влажная погода.

Во второй половине неделе заметно усилится ветер преимущественно северо-западного направления, снизится атмосферное давление и будут периодически выпадать осадки в виде снега и мокрого снега. Температура в это время температура все еще будет относительно теплой – 2 – 4 °С тепла.

К концу недели также ожидается снегопады на территории большей части Украины. Однако говорить о наступлении метеорологической зимы пока не приходится – для этого среднесуточная температура должна оставаться отрицательной в течение нескольких дней, чего не ожидается.

Количество первых осадков будет незначительным – от 1 до 10 см, и только в Карпатах и ​​Прикарпатье ожидается существенный прирост снега в течение недели на 15 – 30 см.

В некоторых районах Карпат и вовсе ожидается до полуметра снега, а местами даже больше.

На карте показан прогноз количества снега (в сантиметрах) до 19 декабря, по данным прогностической модели GFS

Более подробно о температурах по регионам страны:

13 и 14 декабря (понедельник, вторник). Ночные температуры в восточных и западных областях составят около -7…-2°С (в Карпатах до -10°С), в остальной стране 0…+5°С. Днем воздух будет прогреваться до +1…+6 °С, на юге и в Крыму традиционно выше – до +5…+10 °С. В Карпатах и ​​Прикарпатье даже в дневное время столбик термометра не поднимется выше -5…0 °С.

В среду и четверг, 15 и 16 декабря температура воздуха по всей стране распределится более равномерно: ночью термометры покажут значение в пределах -5…-0 °С, днем ​​+1…+6 °С. В Карпатах в течение суток ожидается -4…+1°С.

В период с пятницы по воскресенье (17 – 19 декабря) за счет поступления более холодного воздуха с севера произойдет незначительное снижение температуры, особенно в дневное время. Ночью термометры покажут -6…-1°С, днем ​​-2…+3°С. В Карпатах будет держаться морозная погода со среднесуточными температурами около -3…-8 °С.

Как ранее сообщали Власти, несколько областей Украины засыпало первым снегом: где еще ждать сегодня.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: погода, снег, снегопад, синоптики
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