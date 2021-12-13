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Главная » Украина » Общество
13:22 13 Декабря 2021 Просмотров 145   КомментариевКомментарии

Гогилашвили написал заявление об отставке и попал в базу «Миротворца»

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили написал заявление об отставке и признался, что ему стыдно.

гогилашвили признался, что ему стыдно за свою эмоциональность

О своем решении он сообщил в Facebook. Замминистра также поблагодарил всех, с кем работал.

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“Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 лет”, – написал Гогилашвили.

Кроме того, Гогилашвили оказался в базе данных на сайте Миротворца.

Причины внесения следующие: «нарушение законодательства Украины о гражданстве. Нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей. Присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины».

Также на сайте отметили наличие у 48-летнего Гогилашвили паспорта РФ.

Напомним, на сайте МВД указано что Гогилашвили родился в 1973 году в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности «Учет и налогообложение», в 2020 году закончил этот же университет по специальности «Право».

В 2019-2019 гг работал социальным работником международной общественной организации «Центр здоровой молодежи» (Киев).

Ранее Власти сообщали:

  • В сети 11 декабря появилось видео, на котором Гогилашвили на блокпосте при въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, поскольку его машину остановили.

  • После громкого общественного резонанса министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием Гогилашвили и отстраненит его от должности на этот период.

  • Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что на инцидент с участием заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

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Тэги: МВД, Александр Гогилашвили
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