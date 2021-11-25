Массовое отравление детей на хоккейном матче на Львовщине: названа причина
Во Львовской области подростки отравились во время хоккейного матча.
Об этом рассказали в »ТСН. Ранок».
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В Новояворовске десяти подросткам стало плохо во время проведения хоккейного матча.
Дети жаловались на головные боли и сильную слабость. Прибывшие на место медики оперативно определили, что это не пищевое отравление.
Предполагается, что хоккеисты и зрители надышались испарениями от машины, которая занималась очисткой льда.
Спецтехника работала на газе и ее выхлопы не могли достичь вентиляции из-за низкого атмосферного давления.
Подросткам предоставили медицинскую помощь и отпустили домой. На время расследования инцидента ледовую арену закрыли.
Как ранее сообщали Власти, в Армении массовое отравление пиццей: госпитализировано более 170 человек.