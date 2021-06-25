В Кремле высказались о предложенном Зеленским референдуме по Донбассу

Референдум по Донбассу, проведение которого допустил президент Владимир Зеленский, является внутренним делом Украины.

Песков назвал возможный референдум внутренним делом Украины



Как сообщило ТАСС такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Проведение референдума по Донбассу – это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума», – сказал представитель Кремля.

Говоря о возможности обсуждения темы Донбасса между РФ и Украиной, Песков в очередной раз повтори тезис, что Россия якобы не является участницей конфликта.

«Это внутриукраинский конфликт. Урегулировать его можно только по-мирному, путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», – сказалон.

Напомним, Зеленский в интервью телеканалу «1+1″ заявил, что не исключает референдума «по Донбассу в целом», уточнив, что «тут вопрос не о статусе».

Как сообщали Власти, Дмитрий Песков опроверг заявление Белого дома о желании РФ возродить СССР.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: референдум, Владимир Зеленский, росия, Дмитрий Песков