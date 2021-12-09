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14:49 13 Декабря 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

В Великобритании зафиксировали первую смерть от “Омикрона”

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что по крайней мере один пациент в стране умер от вируса COVID-19, вызванного штаммом “Омикрон”.

Джонсон сообщил о смерти первого пациента от нового штамма

Об этом сообщило  Sky News. Премьер высказался во время посещения клиники на западе Лондона.

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«К сожалению, да, “Омикрон” приводит к госпитализации, и, к сожалению, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от “Омикрон”.

Он также уточнил, что новый штамм является более мягкой версией коронавируса, но распространяется он очень быстро.

Ранее министр здравоохранения страны Саджид Джавид сообщил, что около 10 человек находятся в больнице в Великобритании с новым вариантом “Омикрон”.

В воскресенье Великобритания сообщила о 1239 дополнительных подтвержденных случаях варианта Omicron – это самый высокий дневной рост и почти вдвое больше предыдущего максимума, зафиксированного в субботу.

Общее количество случаев этого варианта сейчас составляет 3137 случаев в Великобритании.

Как писали Власти, в ВОЗ заявили, что по предварительным данным, новый штамм коронавируса “Омикрон” более заразный и не поддается воздействию вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы заболевания.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Великобритания, борис джонсон, Омикрон
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