Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства: есть условие

С января 2021 года люди старше 60 лет смогут потратить тысячу, полученную после полной вакцинации на приобретение лекарств.

Зеленский назвал условия возможности потратить тысячу на лекарства



Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

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“Программа «єПідтримка» будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения”, – написал президент.

Напомним, с сегодняшнего дня, 13 декабря, можно подавать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию, получить средства можно будет с 19 декабря.

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