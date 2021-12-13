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Главная » Украина » Общество
14:59 13 Декабря 2021 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства: есть условие

С января 2021 года люди старше 60 лет смогут потратить тысячу, полученную после полной вакцинации на приобретение лекарств.

Зеленский назвал условия возможности потратить тысячу на лекарства

Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

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“Программа «єПідтримка» будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения”, – написал президент.

Напомним, с сегодняшнего дня, 13 декабря, можно подавать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию, получить средства можно будет с 19 декабря.

Власти подготовили инструкцию, как правильно подать заявку и быстро получить тысячу за вакцинацию

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: тысяча Зеленского
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