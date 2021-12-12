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15:24 13 Декабря 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

У меня есть личная жизнь: Мендель рассказала об отношениях с Зеленским

Юлия Мендель опровергла слухи об интимных отношениях между ней и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Мендель, личных отношений с главой государства у нее не было, а упомянутые слухи это "атака на главную чету государства".

Об этом Мендель заявила в эфире программы «Острый вопрос» на телеканале «OBOZREVATEL».

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Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала слухи об ее интимных отношениях с Владимиром Зеленским. По ее словам, личных отношений с главой государства у нее не было, а упомянутые слухи это «атака на главную чету государства».

«То, что была создана такая огромная атака относительно возможности других отношений – это атака не на меня, но я была объектом, который использовали. Это была атака на главную чету государства. Абсолютно абсурдно, но слухи, понятные народу. Над этим можно посмеяться, можно поплакать», – заметила она.

Бывшая пресс-секретарь президента также ответила на вопрос о фотографии, на которой видно, что на плече Мендель лежит рука неизвестного мужчины.

«У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это рука Кремля, рука Ахметова, рука целой плеяды политиков», – отметила Юлия Мендель.

Юлия Мендель с любимым мужчиной

По ее словам, личность мужчины с фотографии она раскроет «в течение нескольких месяцев». Мендель отметила, что ее возлюбленный в определенной степени является известным публичным лицом.

Как ранее сообщали Власти, Юлия Мендель ушла с поста пресс-секретаря Зеленского.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: отношения, зеленский, Мендель
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