«Омикрон» в Украине ждут уже на этой неделе
Новый вариант коронавируса “Омикрон” может появиться в Украине уже на этой неделе.
Как сообщила пресс-служба Офиса президента, такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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“По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе”, – сказал Данилов.
Он также добавил, что результаты первых исследований в странах, где “Омикрон” уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни.
Как сообщали Власти, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что по крайней мере один пациент в стране умер от вируса COVID-19, вызванного штаммом “Омикрон”.