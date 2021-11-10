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15:34 13 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

«Омикрон» в Украине ждут уже на этой неделе

Новый вариант коронавируса “Омикрон” может появиться в Украине уже на этой неделе.

Данилов предположил, что "Омикрон" появится в Украине со дня на день

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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“По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе”, – сказал Данилов.

Он также добавил, что  результаты первых исследований в странах, где “Омикрон”  уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни.

Как сообщали Власти, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что по крайней мере один пациент в стране умер от вируса COVID-19, вызванного штаммом “Омикрон”.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: снбо, Алексей Данилов, Омикрон
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