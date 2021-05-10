Решил попробовать свет на вкус: во Львове из бронхов 4-летнего ребенка достали лампочку от гирлянды

Во Львове 4-летний мальчик вдохнул лампочку от гирлянды.

Извлеченная из легких ребенка лампочка



Об этом сообщает Львовская Областная Детская Клиническая Больница «Охматдит».

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Во Львове во время украшения семьей новогодней елки, 4-летний сын решил попробовать свет на вкус и взял в рот светодиодную лампочку от гирлянды.

Всего спустя мгновение мальчик стал кашлять и задыхаться – лампочка попала в легкие ребенка.

Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, которы доставили малыша в детскую больницу. Уже на месте медики сделали рентген, и обнаружили, что лампочка застряла в бронхах ребенка.

«Острыми, направленными в разные стороны усиками лампочка «смотрела» на меня. Усы во время дыхания травмировали слизистую в участке бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния. Я захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы под травмировать ими бронхи и трахею. Вместе с тубусом достал лампочку из бронха ребенка», — рассказывает о б инциденте хирург Александр Колодий.

После успешно оказанной помощи медиков 4-летний мальчик отправился домой.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Львов, больница, ребенок