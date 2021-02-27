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Главная » Мир » Общество
22:15 13 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В США пенсионерка третий раз за три года сорвала джекпот

61-летняя жительница штата Мэриленд купила два скретч-билета Lucky. Один из них принес ей главный приз игры в размере 50000 долларов.

Пенсионерка купила за 5 долларов билет лотереи Maryland Lottery.

Об этом сообщает CNN.

По словам официальных лиц лотереи Мэриленда, эта женщина выигрывает джекпот уже в  третий раз. В августе 2018 года она выиграла 50000 долларов в Bonus Cash. А в октябре 2019 года – выиграла в Cash Craze Doubler.

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Пенсионерка сказала, что была шокирована выигрышем в третий раз.

«Люди играют каждый день и не выигрывают. Удивительно, что у меня получилось выиграть три раза», – сказала она.

Ранее Власти писали, что 32-летний американец из Мичигана выиграл миллион долларов в лотерею сразу после того, как это ему приснилось.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, лотерея, джек-пот
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