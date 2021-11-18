Под Львовом перевернулась 20-тонная автоцистерна с глицерином: у водителя обморожение

Во Львовской области перевернулся грузовик, который перевозил цистерну с глицерином.

В результате ДТП утечки глицерина не произошло



Об этом сообщает Самборское районное Управление ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

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В городе Самбор Львовской области на улице Промышленная произошло ДТП с участием грузового автомобиля «DAF». Водитель грузовика перевозил 24-тоную цистерну с глицерином, однако не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП утечки глицерина не произошло. Водитель грузовика был госпитализирован с обморожением двух нижних конечностей в Самборскую ЦРБ.

Как ранее сообщали Власти, под Винницей перевернулась цистерна с аммиаком.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, Львовская область, глицерин, уистерна