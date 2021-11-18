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17:49 13 Декабря 2021 35 Комментарии
Под Львовом перевернулась 20-тонная автоцистерна с глицерином: у водителя обморожение
Во Львовской области перевернулся грузовик, который перевозил цистерну с глицерином.
В результате ДТП утечки глицерина не произошло
Об этом сообщает Самборское районное Управление ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
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В городе Самбор Львовской области на улице Промышленная произошло ДТП с участием грузового автомобиля «DAF». Водитель грузовика перевозил 24-тоную цистерну с глицерином, однако не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП утечки глицерина не произошло. Водитель грузовика был госпитализирован с обморожением двух нижних конечностей в Самборскую ЦРБ.
Как ранее сообщали Власти, под Винницей перевернулась цистерна с аммиаком.
Тэги: дтп, Львовская область, глицерин, уистерна
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