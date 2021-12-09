“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик
Египтологи были поражены, обнаружив захоронение женщины внутри пирамиды в некрополе Дахшур на берегу Нила, примерно в 40 км от Каира.
Об этом пишет Express.
Археологи, работающие под руководством египтолога доктора Ясмин Эль-Шазли, начали исследовать найденный в гробнице саркофаг с уверенностью, что он принадлежит фараону.
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Но после реставрации крышки саркофага выяснились удивительные подробности – на крышке было вырезано лицо женщины.
Рядом был обнаружен сундук, покрытый иероглифами. Но его крышка была повреждена именно в том месте, где могло быть быть указано имя женщины.
Однако египтологи смогли расшифровать, что сундук, как и гробница, принадлежали дочери фараона.
Пока не только имя принцессы остается загадкой, но и причина, по которой ее похоронили в пирамиде.
Как рассказал профессор Эйдан Додсон из Бристольского университета, в таких пирамидах хоронили только фараонов, но не членов их семьи – «что делает все это настоящей загадкой».
Ранее Власти писали, что археологи обнаружили в Египте мумии с золотыми языками.