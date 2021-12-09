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00:38 14 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

“Загадочная женщина” в гробнице фараона в Египте поставила археологов в тупик

Египтологи были поражены, обнаружив захоронение женщины внутри пирамиды в некрополе Дахшур на берегу Нила, примерно в 40 км от Каира.

На крышке саркофага было вырезано лицо человека, похороненного внутри - и это было женское лицо.

Об этом пишет Express.

Археологи, работающие под руководством египтолога доктора Ясмин Эль-Шазли, начали исследовать найденный в гробнице саркофаг с уверенностью, что он принадлежит фараону.

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Но после реставрации крышки саркофага выяснились удивительные подробности – на крышке было вырезано лицо женщины.

Рядом был обнаружен сундук, покрытый иероглифами. Но его крышка была повреждена именно в том месте, где могло быть быть указано имя женщины.

Однако египтологи смогли расшифровать, что сундук, как и гробница, принадлежали дочери фараона.

Пока не только имя принцессы остается загадкой, но и причина, по которой ее похоронили в пирамиде.

Как рассказал профессор Эйдан Додсон из Бристольского университета, в таких пирамидах хоронили только фараонов, но не членов их семьи – «что делает все это настоящей загадкой».

Ранее Власти писали, что археологи обнаружили в Египте мумии с золотыми языками.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Египет, пирамида, женщина
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