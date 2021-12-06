Футбольный скандал в Италии: судья не заметил гол с пенальти из-за дырки в сетке
В матче между командами низшей лиги «Виголо Маркезе» и «Футура Форново Медезано» произошло курьезное происшествие: судья не увидел гола, забитого с пенальти.
Об этом сообщает Reuters.
Мяч вылетел через дыру в сетке, и судья, решив, что мяч вообще в воротах не побывал, гол не засчитал.
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Более того, игрок «Виголо Маркезе» Пьерлуиджи Аркари, забивший пенальти и активно протестовавший против несправедливого решения судьи, был удален с поля.
Его команда, оставшись в меньшинстве, проиграла.
Но появившиеся позже видеодоказательства были неоспоримыми: мяч все-таки в воротах побывал.
Позже рефери признал свою ошибку. Было принято решение матч переиграть.
Однако Пьерлуиджи Аркари все равно будет отбывать трехматчевую дисквалификацию из-за угроз судье.
Власти писали, что голкипер одной из команд низшей итальянской лиги стал лидером в конкурсе «Самый тупой пенальти».