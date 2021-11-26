Экспертиза установила скорость, с которой “летел” Infiniti в момент смертельного ДТП в Харькове

Экспертиза установила, что скорость управляемого 16-летним Николаем Харьковским автомобиля Infiniti, который 26 октября столкнулся на проспекте Гагарина в Харькове с Chevrolet, составила 180 километров в час.

Авто неслось со скоростью 180 км/ч



Об этом сообщило Укринформ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко. Экспертизу проводил Харьковский научно-исследовательский экспертно криминалистический центр МВД Украины.

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«Автотехническая экспертиза установила, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 16-летний водитель Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч», – сказал Чубенко.

Напомним, в Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины с санкцией до 8 лет лишения свободы.

28 октября Киевский райсуд Харькова арестовал на 60 дней без права на залог водителя Infiniti. Его адвокат Инна Данилова утверждала, что парень помнит только момент удара.

19 ноября молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове был 16-летний Николай Харьковский.

Также во время допроса у следователя 19 ноября подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове Николай Харьковский признал свою вину.

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Тэги: Харьков, дтп, Николай Харьковский