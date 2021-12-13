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06:47 14 Декабря 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Меркель лично блокировала поставки оружия в Украину – Bild

Ангела Меркель, будучи еще канцлером Германии, лично блокировала поставки оружия через структуры НАТО, которое Украина купила и оплатила.

Меркель категорически отказала Зеленскому снять вето Германии на поставки оружия от НАТО

Об этом сообщило немецкое издание Bild. По данным журналистов, речь идет о поставке в начале 2021 года 20 комплексов для уничтожения дронов у Литвы и 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett у США.

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Оружие было закуплено через  Агентство по обеспечению и закупкам НАТО.

Издание отметило, что Германия воспользовалась своим правом вето на поставку, но, чтобы не оставаться единственной такой страной, Меркель попросила поддержать ее Нидерланды. Что они и сделали.

Также по информации издания, президент Украины Владимир Зеленский во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года попросил ее снять вето, на что канцлер ответила категорическим отказом.

Меркель объяснила свою позицию тем, что Германия придерживается принципа запрета на поставки вооружения в регионы, где идет война.

Лишь за несколько дней до окончания срока своих полномочий Меркель частично пошла на уступки на фоне эскалации конфликта Россией возле границ Украины.

В конце ноября Германия сняла вето в отношении комплексов для уничтожения дронов и Украина таки получит 10 из 20 заказанных комплексов.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал позицию немецкого правительства в отношении поставок вооружений в Украину предательством.

“Продолжать отказывать в оборонном оружии по псевдопацифистским причинам в условиях такой острой угрозы было бы роковой исторической ошибкой для Германии и предательством украинского народа”, — заявил дипломат в комментарии Bild.

Как сообщали Власти, министр обороны украины Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки купленного и оплаченного Украиной оружия структуры через НАТО.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: оружие, Ангела Меркель, Германия
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