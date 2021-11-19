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08:44 14 Декабря 2021 Просмотров 115   КомментариевКомментарии

В Запорожье ВАЗ на скорости влетел в опору моста: водителя вырезали специнструментом

В Запорожье вечером 13 декабря на Космическом спуске водитель автомобиля ВАЗ-21099 влетел на большой скорости в бетонную опору железнодорожного моста.

ДТП произошло около 20:30

По информации Индустриалки со ссылкой на спикера ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлию Барышеву, сообщение  происшествии поступило в 20:36.

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Прибывшие оперативно спасатели использовали пену для, чтобы смыть разлившиеся горюче-смазочные материалы с проезжей части.

В результате ДТП 24-летнего водителя зажало конструкциями покореженной машины.

Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали врачам.

Водителя пришлось деблокировать с помощью специнструмента

Водителя пришлось деблокировать с помощью специнструмента

Водителя госпитализировали каретой скорой в медицинское учреждение.

Пострадавшего госпитализировали

Пострадавшего госпитализировали

По факту происшествия проводится расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Как сообщали Власти, полиция раскрыла подробности ДТП в Луцке: несовершеннолетний водитель пересек двойную сплошную полосу, а когда авто начала преследовать полиция, разогнался до 120 км/ч.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Запорожье
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