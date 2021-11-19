В Запорожье ВАЗ на скорости влетел в опору моста: водителя вырезали специнструментом
В Запорожье вечером 13 декабря на Космическом спуске водитель автомобиля ВАЗ-21099 влетел на большой скорости в бетонную опору железнодорожного моста.
По информации Индустриалки со ссылкой на спикера ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлию Барышеву, сообщение происшествии поступило в 20:36.
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Прибывшие оперативно спасатели использовали пену для, чтобы смыть разлившиеся горюче-смазочные материалы с проезжей части.
В результате ДТП 24-летнего водителя зажало конструкциями покореженной машины.
Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали врачам.
Водителя госпитализировали каретой скорой в медицинское учреждение.
По факту происшествия проводится расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
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