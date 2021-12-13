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Главная » Украина » Общество
09:13 14 Декабря 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки выросло

За прошедшие сутки по состоянию на утро 14 декабря в Украине добавилось зафиксировали 7283 новых случаев COVID-19, умерли от недуга 387 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 134 медика и 566 детей.

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Больше всего заражений подтвердили в Киеве – 1066, в Полтавской области – 751, Черкасской – 602, Донецкой – 541, Запорожской – 405 и Одесской области – 404.

Количество новых заболевших за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1066;

  • Винницкая область – 100;

  • Волынская область – 365;

  • Днепропетровская область – 299;

  • Донецкая область – 541;

  • Житомирская область – 37;

  • Закарпатская область – 273;

  • Запорожская область – 405;

  • Ивано-Франковская область – 164;

  • Киевская область – 374;

  • Кировоградская область – 153;

  • Луганская область – 144;

  • Львовская область – 169;

  • Николаевская область – 309;

  • Одесская область – 404;

  • Полтавская область – 751;

  • Ривненская область – 246;

  • Сумская область – 144;

  • Тернопольская область – 85;

  • Харьковская область – 177;

  • Херсонская область – 21;

  • Хмельницкая область – 234;

  • Черкасская область – 602;

  • Черновицкая область – 90;

  • Черниговская область – 130.

Как сообщали Власти, в Закарпатской и Одесской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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