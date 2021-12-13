Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки выросло

За прошедшие сутки по состоянию на утро 14 декабря в Украине добавилось зафиксировали 7283 новых случаев COVID-19, умерли от недуга 387 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 134 медика и 566 детей.

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Больше всего заражений подтвердили в Киеве – 1066, в Полтавской области – 751, Черкасской – 602, Донецкой – 541, Запорожской – 405 и Одесской области – 404.

Количество новых заболевших за сутки по регионам:

г. Киев – 1066;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 365;

Днепропетровская область – 299;

Донецкая область – 541;

Житомирская область – 37;

Закарпатская область – 273;

Запорожская область – 405;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 374;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 144;

Львовская область – 169;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 404;

Полтавская область – 751;

Ривненская область – 246;

Сумская область – 144;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 177;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 234;

Черкасская область – 602;

Черновицкая область – 90;

Черниговская область – 130.

Как сообщали Власти, в Закарпатской и Одесской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19