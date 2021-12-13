Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки выросло
За прошедшие сутки по состоянию на утро 14 декабря в Украине добавилось зафиксировали 7283 новых случаев COVID-19, умерли от недуга 387 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 134 медика и 566 детей.
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Больше всего заражений подтвердили в Киеве – 1066, в Полтавской области – 751, Черкасской – 602, Донецкой – 541, Запорожской – 405 и Одесской области – 404.
Количество новых заболевших за сутки по регионам:
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г. Киев – 1066;
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Винницкая область – 100;
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Волынская область – 365;
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Днепропетровская область – 299;
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Донецкая область – 541;
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Житомирская область – 37;
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Закарпатская область – 273;
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Запорожская область – 405;
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Ивано-Франковская область – 164;
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Киевская область – 374;
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Кировоградская область – 153;
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Луганская область – 144;
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Львовская область – 169;
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Николаевская область – 309;
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Одесская область – 404;
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Полтавская область – 751;
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Ривненская область – 246;
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Сумская область – 144;
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Тернопольская область – 85;
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Харьковская область – 177;
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Херсонская область – 21;
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Хмельницкая область – 234;
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Черкасская область – 602;
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Черновицкая область – 90;
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Черниговская область – 130.
Как сообщали Власти, в Закарпатской и Одесской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.