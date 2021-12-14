“Омикрон” добрался до Китая: там переживают за Олимпиаду

Китай сообщил о первом случае заражения новым штаммом коронавируса. Завез «Омикрон» в Китай человек, вернувшийся в страну из-за границы.

В северном китайском городе Тяньцзинь выявлен первый случай инфицирования человека новым штаммом коронавируса.



Об этом сообщает The Guardian.

У инфицированного пациента нет симптомов заболевания, но он пребывает на карантине и лечится в специализированной больнице.

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Поскольку первый случай заражения «Омикроном» выявлен в городе Тяньцзинь, это вызывает беспокойство у китайских властей, отмечает издание.

Город расположен всего в двух часах езды от Пекина, где в феврале будущего года готовятся провести зимние Олимпийские игры.

Из-за нового штамма коронавируса уже была отменена Универсиада-2021 в швейцарском Люцерне – соревнования были пройти с 11 по 21 декабря.

«Так как у Китая есть опыт в предотвращении распространения коронавируса, то я твердо убежден, что Китай сможет успешно принять зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком», – отметил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Но несмотря на заявления официальных лиц, не исключено, что Игры могут перенести. Слишком много спортивных соревнований за последние два года было отменено или перенесено, хотя организаторы до последнего утверждали, что подготовка к соревнованиям продолжается.

Ранее Власти писали, что иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Пекине.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Олимпиада, Китай, штамм омикрон