Двух доз вакцины недостаточно для защиты от “Омикрона”, – ученые
Британские ученые обнаружили, что от двух доз вакцины не образуется достаточного количества антител для защиты организма от нового штамма коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Ученые из Оксфордского университета проанализировали взаимодействие «Омикрона» и антител, полученных в результате вакцинации, исследовав образцы крови людей, которым сделали по две прививки вакциной AstraZeneca или Pfizer.
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Исследование показало, что после двух доз вакцины достаточного количества антител против «Омикрона» не образуется. Это значит, что «Омикрон» может вызвать волну заболеваний, в том числе среди уже вакцинированных.
«Эти данные важны, но они являются лишь частью картины», – уточняет Мэтью Снейп, профессор Оксфордского университета и один из соавторов исследования. По его словам, он и его коллеги изучали только нейтрализующие антитела, но данные о клеточном иммунитете еще нужно будет проверить.
Тем не менее, британские власти уже предупреждают, что темпы заражаемости «Омикроном» невероятно высоки.
«Теперь мы знаем об «Омикроне», что он распространяется с феноменальной скоростью, чего мы никогда раньше не видели, количество инфекций удваивается каждые два-три дня», – сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.
Ранее Власти писали, что в Великобритании зафиксировали первую смерть от «Омикрона».