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10:56 14 Декабря 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Двух доз вакцины недостаточно для защиты от “Омикрона”, – ученые

Британские ученые обнаружили, что от двух доз вакцины не образуется достаточного количества антител для защиты организма от нового штамма коронавируса.

Новый штамм может вызвать волну заболеваний, в том числе среди уже вакцинированных.

Об этом сообщает Reuters.

Ученые из Оксфордского университета проанализировали взаимодействие «Омикрона» и антител, полученных в результате вакцинации, исследовав образцы крови людей, которым сделали по две прививки вакциной AstraZeneca или Pfizer.

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Исследование показало, что после двух доз вакцины достаточного количества антител против «Омикрона» не образуется. Это значит, что «Омикрон» может вызвать волну заболеваний, в том числе среди уже вакцинированных.

«Эти данные важны, но они являются лишь частью картины», – уточняет Мэтью Снейп, профессор Оксфордского университета и один из соавторов исследования. По его словам, он и его коллеги изучали только нейтрализующие антитела, но данные о клеточном иммунитете еще нужно будет проверить.

Тем не менее, британские власти уже предупреждают, что темпы заражаемости «Омикроном» невероятно высоки.

«Теперь мы знаем об «Омикроне», что он распространяется с феноменальной скоростью, чего мы никогда раньше не видели, количество инфекций удваивается каждые два-три дня», – сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.

Ранее Власти писали, что в Великобритании зафиксировали первую смерть от «Омикрона».

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: вакцина, штамм омикрон
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