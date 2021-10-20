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10:41 14 Декабря 2021 270 Комментарии
В Турции перевернулся автобус с пассажирами: 2 погибших, 24 раненых
На севере Турции возле города на 25-м километре автомагистрали Амасия-Чорум в районе Гекхёюк пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся
Авария произошла из-за скользкой дороги
Об этом сообщило Milliyet. Авария случилась около 07:00 (06:00 по киевскому времени).
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В результате ДТП погибло два человека, еще 24 получили различные ранения, двое из них – очень тяжелые.
В сообщении отмечено, что возможной причиной аварии стала скользкая дорога после дождя.
На место происшествия прибыли полиция, медики и пожарные.
Как сообщали власти, в Эквадоре в кантоне Сукуа автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся, в результате погибло 18 человек, 25 получили ранения.
Тэги: дтп, Турция
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