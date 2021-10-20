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10:41 14 Декабря 2021 Просмотров 270   КомментариевКомментарии

В Турции перевернулся автобус с пассажирами: 2 погибших, 24 раненых

На севере Турции возле города на 25-м километре автомагистрали Амасия-Чорум в районе Гекхёюк пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся

Авария произошла из-за скользкой дороги

Об этом сообщило Milliyet. Авария случилась около 07:00 (06:00 по киевскому времени).

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В результате ДТП погибло два человека, еще 24 получили различные ранения, двое из них – очень тяжелые.

В сообщении отмечено, что возможной причиной аварии стала скользкая дорога после дождя.

На место происшествия прибыли полиция, медики и пожарные.

Как сообщали власти, в Эквадоре в кантоне Сукуа автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся, в результате погибло 18 человек, 25 получили ранения.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: дтп, Турция
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